В Украину приедет глава иранской комиссии по расследованию катастрофы самолета МАУ – СМИ

В Украину приедет глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар. Об этом 13 января «Интерфакс-Украина» сообщил источник, приближенный к расследованию крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» вблизи Тегерана.
По словам собеседника, Резейфар приедет в Украину в ближайшие дни.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.
В ночь на 9 января в Иран прибыла украинская государственная комиссия по расследованию авиакатастрофы. В ее состав входят специалисты, которые участвуют в международном расследовании крушения малайзийского Boeing рейса МН17.
11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».
13 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что часть украинских специалистов возвращается домой.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Великобритания вызвала в понедельник иранского посла в Лондоне, чтобы выразить протест в связи с задержанием в Тегеране британского посла в Иране, имевшим место в минувшие выходные. Об этом заявило правительство Великобритании. Официальный Лондон высказал «решительные возражения» в связи с «неприемлемым нарушением» дипломатического протокола, заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Напомним, что посол Роб Макэр был […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Квартира Киркорова выставлена на торги из-за долгов / 19 декабря
- Умер режиссер Константин Бромберг, снявший фильмы «Приключения Электроника» и «Чародеи» / 13 января
- Вопрос дня: Как изменилась жизнь в РФ за последние 20 лет? / 31 декабря
- Mercedes начал тестировать новый седан S-Class / 3 января
- Видео: Какие страны бомбили американские военные базы / 10 января
- Зинченко, Ярмоленко, Малиновский и еще 11 игроков претендуют на звание лучшего легионера года / 26 ноября
- Рада в первом чтении поддержала законопроект об уголовной ответственности для «воров в законе» / 19 декабря
- Почему санкции не работают / 3 декабря