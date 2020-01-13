Студенты превратили Suzuki Jimny в заниженный пикап

13.01.2020, 17:30, Новости дня

В рамках начавшегося автосалона в Токио продемонстрировали уникальную версию пикапа Suzuki Jimny, который имеет максимально заниженную подвеску.

Кроме того, автомобиль лишился привычного вида дверей. Авторы работы взяли в качестве базы модель хетчбэка Suzuki Alto Lapin, который далее переформатировали при помощи деталей от внедорожника Jimny. С задней части кузова предусмотрен своеобразный кунг, за счет чего и стали называть автомобиль пикапом.

Кроем того,  автомобиль получил лебедку, дополнительный багажник на крыше. В салоне предусмотрен каркас безопасности, стильный спортивный руль и кресла, выполненные в виде гоночных вариантов. Что касается технических параметров, то никаких подробностей на этот счет пока не озвучено.



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