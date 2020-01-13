Westdeutsche Zeitung — Маас призвал Россию поработать над спасением иранской ядерной сделки

Россия, как одна из сторон ядерной сделки с Ираном, должна подтолкнуть Тегеран вернуться к соблюдению условий соглашения, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в своём интервью Westdeutsche Zeitung. По мнению Мааса, напряжённость на Ближнем Востоке значительно снизится, если Иран перестанет обогащать уран и будет соблюдать положения ядерной сделки. При этом политик отметил, что вина за эскалацию конфликта лежит не только на Иране, но и на США.



Reuters

То, что Иран признал свою вину в крушении украинского «боинга», является важным фактором, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас в своём интервью для Westdeutsche Zeitung. Что касается ирано-американского конфликта, то Маас выразил надежду, что обе стороны заинтересованы в разрядке напряжённости.

При этом министр подчеркнул, что противостояние Ирана и США по-прежнему висит дамокловым мечом над всем Ближним Востоком, поэтому необходимо продолжать совместные усилия по деэскалации.

«Важнейшим вкладом в разрядку напряжённост и стало бы возвращение Ирана к своим обязательствам в рамках ядерной сделки, а также сворачивание процесса обогащения урана», — заявил Маас. По мнению политика, соседи Ирана опасаются того, что у исламской республики может появиться ядерное оружие, что повышает риск опасного роста напряжённости.

По мнению Мааса, вину за эскалацию конфликта нельзя возложить только на одну из сторон. Глава немецкого МИД отметил, что агрессивные действия предпринимал как Тегеран, так и Вашингтон.

Кроме того, Маас подчеркнул, что именно Европа может уравновесить ситуацию, поскольку она имеет переговорные каналы со всеми сторонами конфликта. «Министры иностранных дел ЕС выдали верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Баррелю мандат на проведение переговоров непосредственно на месте», — сказал Маас.

Также немецкий министр выразил уверенность в том, что Германия имеет влияние на Иран, учитывая объёмы её инвестиций в регион. Что касается роли Москвы, то «Россия, как одна из сторон ядерной сделки, ответственна за её сохранение. Мы хотим, чтобы Москва на предстоящих переговорах помогла подтолкнуть Иран вернуться к соблюдению условий сделки. Кроме того, РФ может использовать своё влияние в Сирии для предотвращения регионального распространения напряженности».

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