В Варшаве отказались праздновать 75-летие освобождения города от фашистов

13.01.2020, 17:26, Новости дня

Варшава не собирается официально праздновать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в пресс-службе города.

Днем освобождения Варшавы считается 17 января, столицу Польши освободили советские войска в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года).

«Много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Там отметили, что администрация города зарегистрировала два уличных мероприятия, которые планируют проводить частные лица, чтобы отметить эту дату.

Вместе с тем представитель Варшавы по приглашению союза солдат Войска польского 17 января возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В Москве на 75-летие освобождения Варшавы планируется дать салют.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Восточной Европе относятся к оккупировавшим во время Второй мировой войны этот регион фашистам.



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