В Подмосковье мужчину зарезали в квартире

В Подмосковье в квартире в округе Лосино-Петровском обнаружили тело мертвого мужчины, на его теле прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили ножевые ранения. Подробности произошедшего на данный момент устанавливаются.
Инцидент произошел накануне, рассказали правоохранители в одном из жилых домов в Лосино-Петровском округе. Местный житель проживал на съемной квартире, жилье принадлежит безработному мужчине. На данный момент главным подозреваемым является владелец квартиры.
Прибывшие на место произошедшего работники полиции изъяли с места происшествия два кухонных ножа. По факту гибели пострадавшего открыто уголовное дело, детали которого станут известны позже.
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Последнее: В Подмосковье в квартире в округе Лосино-Петровском обнаружили тело мертвого мужчины, на его теле прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили ножевые ранения. Подробности произошедшего на данный момент устанавливаются. Инцидент произошел накануне, рассказали правоохранители в одном из жилых домов в Лосино-Петровском округе. Местный житель проживал на съемной квартире, жилье принадлежит безработному мужчине. На данный момент главным […]
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