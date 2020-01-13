Эксперт: Против российских «Новаторов» НАТО может выставить лишь устаревшие комплексы ПРО

В противовес «Новаторам» НАТО может пока выставить лишь старый противоракетный комплекс Patriot, а со временем – и новый комплекс Aegis. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев, комментируя обещание руководства Североатлантического альянса отреагировать на появление у своих границ новых российских ракет 9M729 «Новатор».

У Пентагона имеется противоракетный комплекс Aegis («Иджис»), который обычно ставится на кораблях, однако есть и его сухопутный аналог, который США начали размещать в Румынии и Польше, напоминает экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

В контексте заявления Столтенберга речь, скорее всего, пойдет о модернизации именно этого комплекса, предположил Хатылев. Комплексы, которые теоретически могут противостоять российским «Новаторам», у стран НАТО – пока только в разработке, добавил он. Пока же о системе предупреждения о ракетном нападении, о системе противоракетной обороны в НАТО можно говорить только фрагментами. «Если у нас есть эффективная система ПРО, то такого системного решения ни в Америке, ни в других странах НАТО нет. Это наше преимущество», – подчеркнул эксперт.

По его словам, на сегодня в противовес российским «Новаторам» НАТО может выставить лишь шестую модификацию противоракетного комплекса Patriot («Пэтриот»). «Да, они также могут развернуть баллистические ракеты средней дальности против нас, им же самим нужно закрыться, зонтик поставить. Но эффективных систем ПРО у американцев, чтобы прикрыть своих союзников в Европе, не существует», – добавил эксперт.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс до конца года отреагирует на размещение Россией комплексов «Искандер» с ракетами 9M729 «Новатор» (по классификации НАТО SSC-8). По его словам, министры обороны стран НАТО уже договорились о рамочных условиях такой работы. Столтенберг также заявил, что размещением крылатых ракет SSC-8 РФ якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, ответ альянса будет носить оборонительный и соразмерный характер.

В декабре в российском МИД подчеркнули, что Вашингтон так и не привел никаких реальных фактов, чтобы оправдать свой выход из ДРСМД.





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Последнее: В противовес «Новаторам» НАТО может пока выставить лишь старый противоракетный комплекс Patriot, а со временем – и новый комплекс Aegis. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев, комментируя обещание руководства Североатлантического альянса отреагировать на появление у своих границ новых российских ракет 9M729 «Новатор». У Пентагона имеется противоракетный комплекс Aegis («Иджис»), который обычно ставится […]