Японский миллиардер, который должен отправится на Луну в 2023 году, ищет готовую полететь с ним спутницу жизни

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который должен первым отправиться в полет на космическом корабле Starship компании SpaceX в 2023 году, ищет спутницу жизни, готовую составить ему компанию в этом туре.

Такое объявление 44-летний японский миллиардер разместил на своем сайте. Он готов рассмотреть кандидатуру одинокой женщины в возрасте 20 лет и старше, которая обладает яркой индивидуальностью и «всегда позитивна».

В соответствии с графиком, обнародованным на сайте Маэдзавы, заявки принимаются до 17 января. Через неделюю после этого начинается отбор. Этап свиданий с миллиардером стартует в середине февраля, а в конца марта он примет окончательное решение.

Маэдзава – основатель японского онлайн-ритейлера Zozo Inc.

В январе 2019 года Маэдзава пообещал разыграть среди 100 случайно выбранных пользователей 100 миллионов японских иен ($923 тыс).

Миллиардер также известен тем, что купил билет на первый полет космического корабля американской компании SpaceX на Луну, который запланирован на 2023 год.

Сумма, которую Маэдзава заплатил компании Илона Маска за путешествие вокруг Луны, не разглашается – владелец SpaceX лишь намекнул, что она очень велика.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который должен первым отправиться в полет на космическом корабле Starship компании SpaceX в 2023 году, ищет спутницу жизни, готовую составить ему компанию в этом туре. Такое объявление 44-летний японский миллиардер разместил на своем сайте. Он готов рассмотреть кандидатуру одинокой женщины в возрасте 20 лет и старше, которая обладает яркой индивидуальностью и «всегда […]