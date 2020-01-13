Украинский гостелеканал иновещания UA|TV объявил о прекращении работы

Украинский государственный телеканал иновещания UA|TV объявил о прекращении работы.

”Через месяц канал иновещания прекращает работу. Уже сегодня – последние прямые эфиры», – сообщил ведущий UA|TV Russia Артем Бибик 12 января в эфире вечернего выпуска новостей.

На странице UA|TV English в Facebook сказано, что последний выпуск англоязычных новостей вышел в эфир 12 января. “Украинское правительство решило прекратить международное вещание и закрыть арабские, крымскотатарские и английские [редакции]“, – заявили в UA|TV English.

UATV's Last Broadcast Day UATV's English News Last Broadcast DayJanuary 12, 2020, is the last day for English news at UATV. The Ukrainian government has decided to shut down international broadcasting, and to close the Arabic, Crimean Tatar, and English language departments. Over the past three years, the English news service team here at UATV had a common aim of delivering real and truthful news about Ukraine. We would be happy to say "to be continued," but instead we bring you the final story this hour. Posted by UATV English on Pühapäev, 12. jaanuar 2020

О закрытии крымскотатарской редакции 11 января на своей странице в Facebook сообщила экс-замминистра расформированного Министерства информационной политики Украины Эмине Джапарова.

“Состоялся последний эфир крымскотатарской редакции телеканала иновещания UA|TV. Жаль, но редакцию, как и другие иноязычные редакции, закрывают. Коллектив отправляют в длительный отпуск, а будущее канала определяют как “канал для оккупированных территорий без какой-либо конкретики”, – написала она.

Soñki yainımıznı keçirdik. Bu kanalğa öz issesini qoşqanlarğa pek minnetdarım. Sizlernen UATV çerçevesinde memnüniyet ile çalıştım! Posted by Imran Useinov on Reede, 10. jaanuar 2020

Украинская редакция о закрытии не сообщала. 13 января новостная лента сайта телеканала обновляется в обычном режиме.

UA|TV был создан Министерством информационной политики Украины в 2015 году. В штате UA|TV работало около 400 человек, новости выпускались на пяти языках: английском, крымскотатарском, русском, арабском и украинском.

В ноябре 2019 года министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что правительство собирается сделать на базе UA|TV русскоязычный телеканал, который будет транслироваться на неподконтрольных украинской власти территориях. Планируется, что он начнет вещание в феврале 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который должен первым отправиться в полет на космическом корабле Starship компании SpaceX в 2023 году, ищет спутницу жизни, готовую составить ему компанию в этом туре. Такое объявление 44-летний японский миллиардер разместил на своем сайте. Он готов рассмотреть кандидатуру одинокой женщины в возрасте 20 лет и старше, которая обладает яркой индивидуальностью и «всегда […]