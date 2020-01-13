Бренд Mercedes-Benz повысил цены на модели в России

Немецкая компания Mercedes-Benz увеличилась стоимость своих автомобилей на рынке России.

Сообщается, что разные модели и комплектации получили удорожание на 100-400 тысяч рублей. Кроме того, наименее значимым удорожанием отмечена модель кроссовера GLC-Klasse, которая подорожала на 100-200 тысяч рублей. Также указывается, что модель Mercedes-Benz GLE стала дороже на 160-310 тысяч рублей.

Вместе с тем новинка GLS-Klasse стала дороже на 280-340 тысяч рублей. Также более дорогим оказался немецкий родстер AMG GT, который получил цену на 240-400 тысяч рублей дороже, чем ранее. Роскошный седан Mercedes-Benz Maybach S-Klasse теперь продается на 340-400 тысяч дороже, чем в прошлом году.

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