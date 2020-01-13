Ателье TOM’s создало лимитированную серию Toyota Century

Известное японское ателье TOM’s презентовало уникальную модификацию автомобиля Toyota Century, который пользуется высоким спросом на местном рынке.

В свою очередь, указанный автомобиль преимущественно применяется для перевозки высокопоставленных чиновников и первых лиц страны. Кроме того, аналогичное транспортное средство применяется императором Японии. Напомним, первый выход модели Toyota Century состоялся в 1967 году, однако с тех пор произошли всего три обновления.

Специалисты тюнинг-ателье намерены выпустить 36 машин вышеуказанной модели, каждая из которых оценивается в 28,1 млн йен. Кузов Toyota Century стал более длинным. Кроме того, автомобиль получил 5-литровый гидрибный мотор, выдающий 425 л.с. мощности.

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