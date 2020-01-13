Ателье TOM’s создало лимитированную серию Toyota Century

Известное японское ателье TOM’s презентовало уникальную модификацию автомобиля Toyota Century, который пользуется высоким спросом на местном рынке.
В свою очередь, указанный автомобиль преимущественно применяется для перевозки высокопоставленных чиновников и первых лиц страны. Кроме того, аналогичное транспортное средство применяется императором Японии. Напомним, первый выход модели Toyota Century состоялся в 1967 году, однако с тех пор произошли всего три обновления.
Специалисты тюнинг-ателье намерены выпустить 36 машин вышеуказанной модели, каждая из которых оценивается в 28,1 млн йен. Кузов Toyota Century стал более длинным. Кроме того, автомобиль получил 5-литровый гидрибный мотор, выдающий 425 л.с. мощности.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Компания Samsung презентовала новую модель смартфона Galaxy XCover Pro. Данный девайс получил усиленный корпус, а также улучшенную батарею емкостью 4050 мАч. Аппарат окажется максимально актуальным и полезным для тех, кто не способен аккуратно пользоваться смартфона. В частности, разработчики обеспечили здесь защиту от ударов, попадания влаги и пыли, а также соответствие стандарту MIL-STD-810G. Новый смартфон Galaxy […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Столтенберг заявил, что готов встретиться с Путиным / 23 декабря
- «Украинского диверсанта» Бессарабова доставили в колонию в Ставропольском крае РФ – правозащитники / 3 января
- В Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину-инвалида на пешеходном переходе / 2 декабря
- Вовк, Николаев и Жилин стали народными артистами / 31 декабря
- 27 декабря на Донбассе был ранен один украинский военный – штаб ООС / 28 декабря
- Оборонный бюджет США с санкциями против «Северного потока – 2» отдали на подпись Трампу / 17 декабря
- Гаджеты: Китайцы повысили скорость 3D-печати в тысячи раз (3 фото) / 24 декабря
- Хоркина призвала не паниковать из-за решения ВАДА / 26 ноября