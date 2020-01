Муж беременной plus size модель Грэм разрисовал ей живот

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм, которая вскоре станет мамой, показала в Instagram, как муж, оператор Джастин Ирвин на ее голом животе сделал надпись «10 миллионов» – количество подписчиков Instagram-аккаунта Грэм.

«10 миллионов. У меня есть поводы для празднования, и во многом благодаря вам! На протяжении развития моей карьеры я всегда могла положиться на вашу любовь и поддержку», – написала она.

* 10 MILLION * I’ve had LOTS to celebrate recently and so much of it is thanks to you! As my career has evolved and grown I’ve always been able to rely on your love and support so here’s to 10 MILLION! Can’t wait to see where this journey takes us *

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 11 Янв 2020 в 1:01 PST

О беременности Грэм сообщила в августе 2019 года.

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

С мужем Джастином Ирвином Грэм живет в браке с 2010 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

