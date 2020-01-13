«Астана» расторгла контракт с украинским наставником Григорчуком

13.01.2020, 17:06, Новости дня

Казахстанская «Астана» по обоюдному согласию сторон расторгла контракт с украинским тренером Романом Григорчуком, сообщает официальный сайт клуба.

Вместе с Григорчуком клуб покинули его ассистенты: украинцы Анатолий Коротя, Михаил Савка и Андрей Глущенко.

«Это футбольная жизнь, и мы должны смотреть только вперед. Я хотел бы поблагодарить весь клуб, тренерский штаб и футболистов», – сказал украинский тренер.

Григорчук возглавил «Астану» летом 2018 года. За это время команда победила в Суперкубке и чемпионате Казахстана, а также вышла в групповой этап Лиги Европы.

Ранее Григорчук работал наставником в латвийском «Вентспилсе» (2005-2009), запорожском «Металлурге» (2009-2010), одесском «Черноморце» (2010-2014) и в азербайджанской «Габале» (2015-2018).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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