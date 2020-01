«Оскар-2020»: полный список номинантов

В этом году церемония вручения премии «Оскар» пройдет уже в 92-й раз. Полный список номинантов в 24 категориях озвучили актер, продюсер Джон Чо и актриса, сценарист, продюсер Исса Рэй. В число претендентов на победу вошли Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Шарлиз Терон, Антонио Бандерас, Квентин Тарантино, Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Рене Зеллвегер, Марго Робби и многие другие. Церемония вручения наград пройдет 9 февраля в традиционном месте — Dolby Theater в Лос-Анджелесе.

Полный список номинантов «Оскара-2020»:

Лучший фильм

«1917»

«Ирландец»

«Маленькие женщины»

«Джокер»

«Брачная история»

«Кролик Джоджо»

«Однажды в… Голливуде»

«Паразиты»

«Ford против Ferrari»

Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»

Лучший режиссер

Пон Чжун Хо, «Паразиты»

Тодд Филиппс, «Джокер»

Сэм Мендес, «1917»

Мартин Скорсезе, «Ирландец»

Квентин Тарантино, «Однажды в… Голливуде»

Лучшая мужская роль

Антонио Бандерас, «Боль и слава»

Адам Драйвер, «Брачная история»

Хоакин Феникс, «Джокер»

Джонатан Прайс, «Два Папы»

Леонардо Ди Каприо «Однажды в… Голливуде»

Хоакин Феникс в роли Джокера

Лучшая мужская роль второго плана

Том Хэнкс, «Прекрасный день по соседству»

Аль Пачино, «Ирландец»

Джо Пеши, «Ирландец»

Брэд Питт, «Однажды в… Голливуде»

Энтони Хопкинс «Два Папы»

Лучшая женская роль

Синтия Эриво, «Гарриет»

Рене Зеллвегер, «Джуди»

Скарлетт Йоханссон, «Брачная история»

Сирша Ронан, «Маленькие женщины»

Шарлиз Терон, «Скандал»

Скарлетт Йоханссон в фильме «Брачная история»

Лучшая женская роль второго плана

Марго Робби, «Скандал»

Кэти Бэйтс, «Дело Ричарда Джуэлла»

Лора Дерн, «Брачная история»

Скарлетт Йоханссон, «Кролик Джоджо»

Флоренс Пью, «Маленькие женщины»

Лучший оригинальный сценарий

«Брачная история»

«Паразиты»

«Однажды в… Голливуде»

«1917»

«Достать ножи»

Кадр из фильма «Рокетмен»

Лучший адаптированный сценарий

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Ирландец»

«Два Папы»

Лучший анимационный полнометражный фильм

«Как приручить дракона 3»

«Потерянное звено»

«История игрушек 4»

«Я потерял свое тело»

«Клаус»

Лучшая музыка к фильму

«Маленькие женщины»

«Джокер»

«1917»

«Брачная история»

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Кадр из фильма «Ford против Ferrari»

Лучший саундтрек

(I’m Gonna) Love Me Again, Элтон Джон и Берни Топин («Рокетмен»)

I’m Standing With You, Дайан Уоррен («Прорыв»)

Into the Unknown, Роберт Лопес и Кристин Андерсон-Лопес («Холодное сердце 2»)

Stand Up, Джошуа Брайан Кэмпбелл и Синтия Эриво («Гарриет»)

I Can’t Let You Throw Yourself Away, Рэнди Ньюман («История игрушек 4»)

Лучший фильм на иностранном языке

«Отверженные» (Франция)

«Боль и слава» (Испания)

«Паразиты» (Южная Корея)

«Страна меда» (Северная Македония)

«Корпус-Кристи» (Польша)

Кадр из фильма «Два Папы»

Лучшая работа художника-постановщика

«Однажды в… Голливуде»

«1917»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Паразиты»

Лучшая операторская работа

«1917»

«Однажды в… Голливуде»

«Ирландец»

«Джокер»

«Маяк»

Лучший звук

«Ford против Ferrari»

«1917»

«Джокер»

«Однажды в… Голливуде»

«К звездам»

Лучший звуковой монтаж

«Ford против Ferrari»

«1917»

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

«Джокер»

«Однажды в… Голливуде»

Кадр из фильма «1917»

Лучший анимационный короткометражный фильм

Hair Love (Sony Animation)

Kitbull (Pixar)

Sister (Calarts)

Dcera (Daughter) (FAMU)

Mémorable (Vivement Lundi)

Лучший художественный короткометражный фильм

Brotherhood (Cinétéléfilms & Midi la Nuit)

The Neighbors’ Window (Marshall Curry Productions)

A Sister (The Animation Showcase)

Nefta Football Club (Les Valseurs)

Saria

Лучший монтаж

«Ирландец»

«Ford против Ferrari»

«Джокер»

«Паразиты»

«Кролик Джоджо»

Лучшие визуальные эффекты

«Король Лев»

«Ирландец»

«1917»

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

«Мстители: Финал»

Кадр из фильма «Ирландец»

Лучший документальный полнометражный фильм

«Американская фабрика» (American Factory, Netflix)

«Для Самы» (For Sama, PBS)

«Страна меда» (Honeyland, Neon)

The Cave

The Edge of Democracy

Лучший документальный короткометражный фильм

In The Absence

«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий» (A&E)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman (MTV)

Walk Run Cha-Cha (The New York Times: Op-Docs)

Лучший дизайн костюмов

«Ирландец»

«Однажды в… Голливуде»

«Маленькие женщины»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

Лучший грим и прически

«Скандал»

«Джокер»

«Джуди»

«1917»

«Малефисента: Владычица тьмы»

Кадр из фильма «Маленькие женщины»

