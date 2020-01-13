Обновленный седан и хэтчбек Skoda Rapid показали на фотографиях

Обновлённую модель Skoda Rapid в кузове седан и хэтчбек показали на фотографиях. Выход рестайлинговых версий запланирован на первый квартал 2020 года.

Автомобили изначально планируется выпустить исключительно для авторынка Китая, а уже потом новинки начнут поставлять и в другие страны. Обновлённый лифтбек Skoda Rapid отличается от российской версии наличием другой головной оптики и видоизменённой радиаторной решёткой. Хэтчбек же практически ничем не отличается от модели, поставляемой на территорию Европы. Исключением являются несколько внешних деталей, делающих транспортное средство более современным и агрессивным.

Несмотря на наличие первых фотографий внешнего вида, данных по салону пока нет. Ожидается, что в случае с хэтбчеком и седаном Skoda Rapid колоссальных изменений не предвидится. Важным нововведением станет только новая информационно-развлекательная панель с сенсорным управлением. В плане технических характеристик всё должно остаться без изменений. В подкапотном пространстве размещается 1,5-литровый силовой агрегат, мощностью 110 лошадиных сил, работающий в паре с 5-ступенчатой механической КПП или «автоматом» на шесть скоростей.

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