Российскими учеными создан «умный» стул для исправления осанки у школьников

13.01.2020, 17:04, Разное

Российские исследователи разработали не имеющий аналогов «умный» стул для формирования правильной осанки у школьников с детского возраста. Определением позы человека занимаются специальные датчики, которыми оснащено устройство, они сообщают, если он сидит неправильно.
Разработкой «умного» стула занимались сотрудники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). По их словам, внешне инновационное устройство почти ничем не отличается от стандартного стула, разница лишь в том, что изобретение оснащено датчиками, передающими всю информацию о положении сидящего человека на системы мониторинга через интерфейсы Wi-fi или Bluetooth.

С помощью «умного» стула учитель сможет эффективно отслеживать правильное и неправильное положение, в котором сидят его ученики. Часто неправильное формирование осанки происходит из-за разворота таза, наличия травм или плоскостопия. В этом случае учитель физкультуры сможет подобрать специальный комплекс упражнений, а медикам еще на ранней стадии удастся исправить плохую осанку или устранить причины, которые ее вызвали.



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