Россия и Япония проведут совместные военно-морские учения

Россия и Япония начнут антипиратские учения в Аденском заливе в 20-х числах января, в них впервые будет участвовать отряд кораблей Балтийского флота, сообщил командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.
«Корабли Балтийского флота принимали участия в подобных учениях с другими странами, с японским военно-морским флотом – еще никогда. Это будет новое взаимодействие, будет хороший опыт для командования – как построена служба, как проводится маневрирование. Предстоят учения антипиратской направленности, они начнутся в 20-х числах января, сейчас идет этап планирования», – рассказал Носатов, передает РИА «Новости».
По его словам, в маневрах примет участие сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня». Сейчас они выполняют задачи боевой службы.
Носатов уточнил, что российские и японские корабли отработают совместное маневрирование, спасение на море, оказание помощи в пиратоопасном районе.
В ноябре 2019 года Россия, Китай и ЮАР провели антипиратские учения на юге Африки.
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