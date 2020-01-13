Американская киноакадемия в Лос-Анджелесе объявила номинантов на премию «Оскар-2020». Претендентов оглашали актеры Джон Чо и Иса Рэй.

В списке номинантов на премию за лучший фильм «Форд против Феррари», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды в… Голливуде» и «Паразиты».

Фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова не попал в список претендентов на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». На эту награду будут претендовать «Паразиты», «Боль и слава», «Страна меда», «Тело Христово» и «Отверженные».

В номинации «Лучший режиссер» — Мартин Скорсезе с «Ирландцем», Тодд Филлипс с «Джокером»,Сэм Мендес с «1917», Квентин Тарантино с «Однажды в…Голливуде» и Пон Джун-хо с «Паразитами».

Антонио Бандерос, Леонардо Дикаприо, Адам Драйвер, Хоакин Феникс, Джонатан Прайс поборются за премию в номинации «Лучший актер». А среди претенденток на звание лучшей актрисы — Синтия Эриво, Скарлет Йоханссон, Сирша Ронан, Шарлиз Терон, Рене Зельвеггер.

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