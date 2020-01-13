В Запорожской области произошло массовое ДТП с двумя авто полиции и машиной «скорой помощи»

13.01.2020, 16:54, Новости дня

В Запорожской области произошло массовое ДТП при участии двух авто полиции и «скорой помощи». Об этом сообщил сайт города Запорожья.

Женщина за рулем автомобиля Ford потеряла управление машиной на скользкой дороге и слетела в кювет. Пострадавшая обратилась в полицию, на место аварии также выехала бригада «скорой помощи».

Пока медики оказывали помощь женщине, а правоохранители составляли протокол, автомобиль ВАЗ врезался в машину «скорой», а та ударила авто полиции. На место был вызван еще один наряд полиции и бригада медиков.

Как пишет издание, во вторую машину «скорой» врезался водитель за рулем Dodge, который также зацепил автомобиль Audi.

Механические повреждения получили семь автомобилей. Участники происшествия сильно не пострадали.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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