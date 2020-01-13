В Запорожской области произошло массовое ДТП с двумя авто полиции и машиной «скорой помощи»

В Запорожской области произошло массовое ДТП при участии двух авто полиции и «скорой помощи». Об этом сообщил сайт города Запорожья.
Женщина за рулем автомобиля Ford потеряла управление машиной на скользкой дороге и слетела в кювет. Пострадавшая обратилась в полицию, на место аварии также выехала бригада «скорой помощи».
Пока медики оказывали помощь женщине, а правоохранители составляли протокол, автомобиль ВАЗ врезался в машину «скорой», а та ударила авто полиции. На место был вызван еще один наряд полиции и бригада медиков.
Как пишет издание, во вторую машину «скорой» врезался водитель за рулем Dodge, который также зацепил автомобиль Audi.
Механические повреждения получили семь автомобилей. Участники происшествия сильно не пострадали.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Представители пяти стран, граждане которых погибли в результате крушения украинского самолета в Иране на прошлой неделе, в четверг встретятся в Лондоне, чтобы обсудить возможные возможные правовые действия в отношении Тегерана, заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе визита в Сингапур. По словам Пристайко, страны также обсудят компенсацию и расследование инцидента. В […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Волочкова показала, как выглядит с желтыми длинными волосами / 13 декабря
- Гаджеты: Рассекречен американский «Адский огонь» для индивидуального уничтожения противников (3 фото) / 13 декабря
- Гражданин Узбекистана осужден за попытку ограбить банк с игрушечным пистолетом в Югре / 26 ноября
- Новак заявил, что трехсторонние переговоры по газу возможны 5 декабря, если стороны будут готовы / 3 декабря
- Эрдоган позвонил Путину для обсуждения Ливии / 11 января
- Зеленский в Борисполе почтил память погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев / 9 января
- Американца – ветерана АТО суд в Виннице отпустил из-под стражи под домашний арест / 25 декабря
- Джамала повторила детский новогодний образ / 26 декабря