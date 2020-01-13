В РФ подорожали автомобили Subaru

13.01.2020, 16:52, Новости дня

Японский автомобильный гигант Subaru повысил стоимость четырех моделей, которые доступны на российском рынке.

В частности, теперь приобрести базовую комплектацию кроссовера Subaru можно по цене 2,06 млн рублей, тогда как топовое исполнение автомобиля оценено разработчиками в 2,68 млн рублей. Данная версия получила 2-литровый бензиновый мотор на 150 л.с. мощности.

Также удорожание коснулось модели Subaru Legacy в двух версиях. Более упрощенная модификация продается теперь за 2,27 млн рублей, тогда как улучшенная модель оценена разработчиками в 2,42 млн рублей. В данном случае под капотом установлен 2,5-литровый мотор на 175 л.с. мощности. Кроме того, подорожали также модели Subaru Outback и Subaru XV, которые теперь продается от 2,81 и 1,81 млн рублей соответственно.



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