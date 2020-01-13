Внедорожник Сhevrolet Niva превратится в «Ладу» до конца 2020 года

Отечественная компания АвтоВАЗ намерена выпустить новый внедорожник Chevrolet Niva, который в нынешнем году будет продаваться под маркой LADA.
Однако это обстоятельство не помешает в дальнейшем продолжить выпуск на рынок внедорожных моделей LADA Niva и LADA 4×4. Данные автомобили пользуются достаточно высоким спросом в России, а потому предпосылок для прекращения производства нет. Уже в первом квартале 2020 года поступит к местным дилерам усовершенствованная модель LADA 4×4, отличающаяся оснащением салона, а также имеющая внешние обновления.
Кроме того, специалисты анонсировали, что отечественный внедорожник в дальнейшем появится на новой платформе Global Access. Пока эксперты не дают прогнозов относительно продаж модели на внутреннем рынке.
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