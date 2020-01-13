Представитель Кадышевой опроверг наличие у нее мемуаров с оскорблениями в адрес Бабкиной

Никаких мемуаров «Рок-н-ролл – это я!» у российской певицы Надежды Кадышевой нет, как и конфликта с Надеждой Бабкиной, сообщил газете ВЗГЛЯД представитель Кадышевой.

Ранее бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в своих социальных сетях процитировал взятый якобы из мемуаров Кадышевой «Рок-н-ролл – это я» отрывок, где она называет Бабкину «крашеной бездарной сучкой», которой она как-то раз «врезала баяном». При этом в интернете нет никаких упоминаний о книге, а также похожей цитаты.

«Таких мемуаров просто не существует. Мы видели этот фейк, и наши пиарщики уже над этим работают. Это профанация. Никаких мемуаров не существует, и она [Кадышева] никогда не ссорилась с Надеждой Георгиевной [Бабкиной]», – сказал представитель Кадышевой.

После поста Солнцева ситуацию прокомментировал концертный директор Бабкиной Сергей Горох. Он заметил, что знает Кадышеву только с лучшей стороны, но при этом добавил, что такие «тявканья» на Бабкиной никак не скажутся.

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