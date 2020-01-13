В шорт-лист «Оскара» попал мультфильм «Дочь» россиянки Дарьи Кащеевой

В шорт-лист из пяти номинантов кинопремии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный мультфильм» попала лента «Дочь» россиянки Дарьи Кащеевой, студентки пражской Академии искусств (FAMU).

Кащеева осваивает профессию художника-мультипликатора с 2015 года, ее фильм, снятый с помощью ручной камеры, рассказывает о взаимоотношениях дочери и отца, которым сложно найти взаимопонимание.

Фильм «Дылда», снятый молодым российским режиссером Кантемиром Балаговым, который входил в расширенный список номинантов, не попал в итоговый шорт-лист в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В шорт-лист не попал и мультфильм россиянина Константина Бронзита «Он не может жить без космоса»: он тоже был в числе предварительных номинантов.

В категории «Лучший фильм» в этом году будут соревноваться:

«Форд против Феррари» об автогонке «24 часа Ле-Мана» 1966 года,

«Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун-хо,

комедия «Кролик ДжоДжо» молодого новозеландского режиссера Таики Вайтити,

«Брачная история» Ноа Баумбаха, рассказывающая о разводе одной пары,

гангстерская сага «Ирландец» Мартина Скорсезе,

«Маленькие женщины» Греты Гервиг,

«Джокер» Тодда Филипса,

военная драма «1917» Сэма Мендеса,

«Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.

Скорсезе, Тарантино, Мендес, ‎Пон Джун-хо и Тодд Филипс также номинированы на премию лучшему режиссеру за свои фильмы.

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