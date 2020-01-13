Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу отменили смертный приговор

Верховный суд Пакистана признал «неконституционным» создание специального суда, рассматривавшего дело 76-летнего экс-президента страны Первеза Мушаррафа, которого приговорили к смертной казни.
Судебная коллегия, которая рассмотрела петиции Мушаррафа против вынесенного ему вердикта, постановила, что судебное разбирательство по делу о госизмене бывшего главы Пакистана не было подготовлено согласно законодательству.
17 декабря прошлого года суд признал Мушаррафа виновным в госизмене и подрыве конституционного строя – его заочно приговорили к смертной казни.
Бывшего президента признали виновным в нарушении положений Конституции, когда в 2007 году он ввел в стране режим чрезвычайного положения. В это же время в стране росли протестные настроения, и в страну вернулась главная политическая оппонентка Мушаррафа – Беназир Бхутто. Она погибла в теракте через месяц после возвращения на многотысячном митинге в Равалпинди.
Ранее Мушаррафа освободили под залог по нескольким пунктам обвинения, его считают также причастным к убийству лидера националистов провинции Белуджистан Акбара Бугти в 2006 году и к убийству экс-премьера Беназир Бхутто.
Сам Мушарраф с 2016 года находится в Дубае на лечении. Он утверждает, что не может вернуться в Пакистан из-за многочисленных проблем со здоровьем.
Мушарраф пришел к власти в 1999 году в ходе военного переворота – он сместил с поста премьер-министра Беназир Бхутто. Ее обвинили в коррупции и заочно приговорили к трем годам лишения свободы.
Первез Мушарраф находился на посту президента Пакистана вплоть до 2008 года. Но после массовых протестов ему пришлось подать в отставку.
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