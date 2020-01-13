Глава ПНС Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил, что не станет проводить встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве, сообщил глава высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри.

«Мы отказались от встречи с Хафтаром, переговоры в Москве ведутся с представителями Турции и России», – сказал аль-Мишри, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия».

В Москве в понедельник стартовали переговоры с Турцией по Ливии.

До этого СМИ со ссылкой на источник сообщили о том, что в Москве планируется провести переговоры Сараджа и Хафтара.

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