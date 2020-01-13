В Украине от осложнений гриппа скончалась родильница

В Украине от осложнений гриппа 3 января скончалась родильница. Об этом 13 января сообщила в Facebook пресс-служба Центра общественного здоровья.

Женщина заболела 24 декабря, а 31-го из-за отслоения плаценты ей провели кесарево сечение. У роженицы зафиксировали грипп типа А и хроническое заболевание гепатитом С.

Ребенок находился в отделении реанимации и 13 января его перевели в отделение для недоношенных детей.

Підтверджено смерть породіллі внаслідок ускладнень грипу 31-річна жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня у зв'язку із… Posted by Центр громадського здоров’я України on Esmaspäev, 13. jaanuar 2020

Это уже третий летальный случай из-за осложнений гриппа.

9 декабря 2019 года в Минздраве сообщили, что украинцев ожидают два пика заболеваемости гриппом. Первая волна ожидалась в декабре, а вторая – с конца января или начала февраля с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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