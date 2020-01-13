Мнение: Причины неэффективности предприятий, скрытые миллионеры и разбогатевшие россияне

1. Как справедливо отметили читатели, эффективность работы предприятия зависит не только от правильной расстановки сотрудников и бережливой раскладки материалов. Очень важно также, например, техническое оснащение. Цитирую комментарий partyzandr:

https://olegmakarenko.ru/1758244.html?thread=720889892#t720889892

Организация эффективной работы сотрудников это, конечно, важная часть повышения производительности, но, на мой взгляд, далеко не решающая. Ключевые возможности, способные повлиять на производительность труда намного сильнее, чем внедрение «бережливого» производства, скрываются в регулировании работы административного аппарата и государственных структур, а совсем не рядового персонала. За всю страну не ручаюсь, но полагаю что проблемы везде сходные. Если коротко, главные ограничители повышения эффективности это жадность и безумие:

1. Жадность работодателя в части технологического оснащения. Можно сколько угодно раскладывать инструменты, строить диаграммы и считать шаги. Если оборудование устарело на три поколения, а уровень автоматизации низкий, эффект от внедрения «бережливых» технологий упирается в технологический потолок. С экономической точки зрения, выжимание последнего ресурса из старого оборудования даёт бОльшую прибыль на коротком рубеже планирования, а о среднем-дальнем некому задумываться.

2. Жадность работодателя в части расходных материалов. Скапливание хлама на рабочем месте это вынужденная реакция на недостаток расходных материалов и инструментов. Он вызван как чрезмерно усложненной процедурой снабжения, так и тотальной экономией по указанию руководства. Говоря об инструментах, если компьютеры на предприятии меняются в пятилетнем возрасте, то на условную сотню рабочих мест требуется 5% резерва по комплектующим, а если компьютерам на рабочих местах по 15 лет, то для их поддержки приходится копить весь доступный хлам, чтобы была возможность починить старое или собрать из навоза и палок что-то работающее. Аналогично с расходными материалами, если сотрудник не обеспечивается ими в достаточном количестве, то он вынужден копить любые обрезки, огрызки и остатки, чтобы делать свою работу.

Пример из реального производства: чтобы купить один условный коробок спичек, требуется заполнение трёх видов документов на семи страницах и подписи от 6 до 10 руководителей. Суммарные затраты времени на оформление закупки коробка – несколько недешёвых рабочих часов инженера, никаких исключений. В итоге проще купить за свои, чем сделать это официально.

3. Жадность работодателя в части обучения персонала. Общая политика обучения в двух предложениях:

– Отправить инженера Ерохина на повышение квалификации – не, это ж дорого, а вдруг он потом возьмёт и уйдёт к конкурентам!

– Штрафовать инженера Ерохина за неправильную раскладку инструментов – с удовольствием!

(тут мем с парнем в оранжевой куртке)

4. Безумная отчётность. Если половину рабочего времени инженера занимает заполнение разнообразных отчётов, подсчёт шагов слабо поможет производительности труда. Для наиболее эффективного сведения сотрудника с ума желательно каждый период разрабатывать новую форму отчетности, не похожую на предыдущую, требовать точных цифр по любому показателю (а сколько точно шагов было сделано? а левой и правой ногой по отдельности?) и штрафовать за непредоставление отчётов вовремя. Обратной связи от исполнителей о том, насколько удобна, адекватна и вообще нужна конкретная форма внутренней отчётности, не собирает никто и никогда.

5. Безумная бюрократия. Выделю этот пункт отдельно от отчетности, т.к. он охватывает всю жизнедеятельность предприятия в целом. Свой вклад в понижение производительности труда вносят как внутренние правила документооборота, так и утверждённые законом. Любое производственное движение приходится пробивать через море бумаг и подписей. Причём каждая новая бюрократическая инициатива только ухудшает ситуацию. Пример с коробком спичек как раз из этой оперы.

6. Безумная система оплаты и стимулирования. Разговор о русском стиле мотивации персонала можно продолжать бесконечно, в процессе общения непременно возникнут упоминания Кафки и Оруэлла. Даже не буду приводить примеров, это тот случай, когда плакат можно оставить пустым, и так всем всё понятно.

Пока эти проблемы не будут решаться хотя бы вчерне, о кратном увеличении производительности можно и не мечтать. Но это бревно в глазу вытаскивать намного труднее, чем раскладывать инструменты и считать шаги, а у нас даже стадия отрицания ещё не пройдена. В итоге имеем, что имеем.

2. Всех почему-то крайне волнуют и возбуждают новости о числе миллиардеров в России, однако мало кого волнует число миллионеров (не рублёвых, которых у нас каждый второй, а долларовых). Между тем, количество миллионщиков о многом говорит.

Если верить швейцарскому банку Credit Suisse, то в России только 246 тысяч миллионеров, мы всего лишь на 19-м месте в мире:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/v-kakoi-strane-jivet-bolshe-vsego-dollarovyh-millionerov-skolko-millionerov-v-rossii-5e11fe2aaad43600ae4110d7

Сравним с количеством миллиардеров – их у нас 110 человек, по этому показателю страна входит в пятёрку:

https://www.forbes.ru/newsroom/milliardery/385853-v-rossii-za-god-stalo-na-43-bolshe-dollarovyh-millionerov

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_the_number_of_billionaires

Казалось бы, разница между топ-5 и топ-20 свидетельствует об огромном неравенстве и концентрации капитала в руках даже не богатых, а сверхбогатых. Но, увы, у нас по-прежнему нет достаточных оснований доверять аналитикам Креди́т Суи́сс, которые из отчёта в отчёт недооценивают богатство россиян (прежде всего недвижимость):

https://ruxpert.ru/Global_Wealth_Report_от_банка_Credit_Suisse

В 2019 году количество миллионеров в России, согласно всё тому же источнику, подскочило аж на 40%. Курс рубля за это время изменился не слишком сильно, экономика страны также не рванула вперёд, и сложно объяснить стол значительный рост миллионеров чем-то иным, кроме как очередным проявлением неполноты данных, которые за год просто стали несколько полнее.

Вывод из этого прост. Если данные по миллионерам очевидно неверны, то и данные по миллиардерам принимать на веру тоже не стоит. Скорее всего, и там тоже взятый с потолка мусор. Эксперты подсчитали чужие деньги очень примерно, «на глазок», а сами миллиардеры по понятным причинам не сочли нужным присылать экспертам точные перечни своих активов.

3. Сообщения о том, что кто-то разбогател, часто основываются на такой эфемерной штуке, как текущие колебания курса доллара. Цитирую genby:

https://genby.livejournal.com/811997.html

Так давайте и мы также подведем итоги года для простых россиян. В конце декабря 2018 курс доллара был 69 рублей, а ВВП России составил 103 трлн рублей. То есть номинальный ВВП России составлял 1,495 трлн долларов по рыночному курсу. В конце декабря 2019 года курс доллара снизился до 62 рублей, а ВВП России вырастет на дефляционный коэффициент (примерно инфляция 3%) + рост ВВП (примерно 1,8%). То есть до 108 трлн рублей или 1,75 трлн долларов по рыночному курсу. Эти расчеты приблизительны, но как минимум ВВП в долларах прибавит 250 мрлд долларов или 14%. Поскольку 60% ВВП составляют доходы россиян, то в конце декабря 2019 года каждый россиянин стал богаче в долларах на 14% по сравнению с декабрем 2018.

По факту доходы россиян не изменились, остались на уровне статистической погрешности на том же уровне, что и год назад (чуть больше или чуть меньше). Однако, если пользоваться теми методами, которые применяют эксперты, когда считают деньги в чужих карманах, мы с вами стали на 14% богаче. Почему? Потому что эксперты считают в долларах, а курс доллара за год немного укрепился.

Источник: Место для дискуссий

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