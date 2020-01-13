Украинка Ястремская одержала первую победу в сезоне на теннисном турнире WTA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская одержала первую победу в сезоне на теннисном турнире WTA серии Premier, который проходит в австралийской Аделаиде, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
Украинка в двух сетах обыграла представительницу Венгрии Тимею Бабош – 7:5, 6:3. Поединок длился один час и 16 минут.
Ястремская занимает 24 место в рейтинге WTA, а венгерка является 86 ракеткой мира. Это была первая встреча между спортсменками в рамках турниров Женской теннисной ассоциации.
Во втором круге украинская спортсменка встретится с немкой Анжеликой Кербер, которая является 18 ракеткой планеты.
7 января Ястремская проиграла в первом круге турнира в австралийском Брисбене нидерландке Кики Бертенс.
Кроме Ястремской на турнире в Аделаиде украинки участия не принимают.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Великобритания вызвала в понедельник иранского посла в Лондоне, чтобы выразить протест в связи с задержанием в Тегеране британского посла в Иране, имевшим место в минувшие выходные. Об этом заявило правительство Великобритании. Официальный Лондон высказал «решительные возражения» в связи с «неприемлемым нарушением» дипломатического протокола, заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Напомним, что посол Роб Макэр был […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Харькове при попытке разоружить злоумышленника полицейский получил ножевые ранения / 24 декабря
- Обвиняемую в халатности экс-заведующую московского роддома перевели из СИЗО под домашний арест / 18 декабря
- Ударный вертолет Ми-28 разбился на Кубани / 11 декабря
- Волк загрыз кенгуру в Бельгии / 25 декабря
- В РАН захотели заменить ракету для запуска обсерватории «Спектр-М» / 25 ноября
- В Украине вступил в силу госбюджет на 2020 год / 1 января
- Гаджеты: Российскую платежную систему Mir Pay предустанавят на все смартфоны в России / 30 декабря
- Ученые объяснили, зачем спортсменам острый слух / 11 декабря