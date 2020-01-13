Украинка Ястремская одержала первую победу в сезоне на теннисном турнире WTA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская одержала первую победу в сезоне на теннисном турнире WTA серии Premier, который проходит в австралийской Аделаиде, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Украинка в двух сетах обыграла представительницу Венгрии Тимею Бабош – 7:5, 6:3. Поединок длился один час и 16 минут.

Ястремская занимает 24 место в рейтинге WTA, а венгерка является 86 ракеткой мира. Это была первая встреча между спортсменками в рамках турниров Женской теннисной ассоциации.

Во втором круге украинская спортсменка встретится с немкой Анжеликой Кербер, которая является 18 ракеткой планеты.

7 января Ястремская проиграла в первом круге турнира в австралийском Брисбене нидерландке Кики Бертенс.

Кроме Ястремской на турнире в Аделаиде украинки участия не принимают.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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