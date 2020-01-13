Иран в ответ на убийство Сулеймани собрался подать на Трампа в суд

Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси сообщил о намерении Тегерана преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, информирует агентство Fars.
«Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого. Мы это не оставим, он должен быть осужден на международной арене», – сказал Раиси, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани еще семь месяцев.
Напомним, США в начале января провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
Иран в ответ на это нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.
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