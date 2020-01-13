«Боится ли он жить со мной?»: мужу Марии Кожевниковой поступают тревожные звонки

Мария Кожевникова посоветовала поклонникам посмотреть

многосерийный фильм «Казнить нельзя помиловать» в эфире телеканала НТВ. В этой

киноновелле артистка сыграла очень решительную барышню.

Кожевникова отметила, что роль разведчицы Нины Колосовой,

которая, желая отомстить за смерть возлюбленного, хладнокровно расстреливает

недругов, получилась у нее как нельзя лучше. Более того, в образе убийцы Мария

оказалась так органична, что многие зрители всерьез решили, что артистка безжалостна

и в реальной жизни.

«После этого проекта моему мужу поступали звонки от добрых

людей, не боится ли он жить со мной?! И все ли у него в порядке?! 😬

🤭 Даже свекровь немного

испугалась:) 🙈 (здесь

и далее

орфография и

пунктуация авторов

сохранены. – Прим.

ред.)», – поделилась звезда сериала «Универ» в личном «Инстаграм».

Также Мария Кожевникова поведала, что продюсеры НТВ задумываются

о втором сезоне картины «Казнить нельзя помиловать». Правда, новые серии увидят

свет, только случае хорошего рейтинга киноновеллы. «Так что, все в ваших руках!

Включайте с понедельника нтв в 21.00 До встречи! 😘 Я буду опасна и

вооружена🔪»,

– резюмировала звезда сериала «Универ».

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Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) 12 Янв 2020 в 12:54 PST

Поклонники, которые уже видели фильм, остались довольны картиной. «Злая ты там!

Я смотрел! 😁», – отреагировал фанат в комментариях. «Не злая, безжалостная к врагам», —

поправила его Мария. «Фильм огонь!! Я считаю это лучшая Твоя роль!!!!» —

отметил интернет-обыватель. «Спасибо бро:)», – поблагодарила поклонника звезда сериала «Универ».

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Последнее: Мария Кожевникова посоветовала поклонникам посмотреть многосерийный фильм «Казнить нельзя помиловать» в эфире телеканала НТВ. В этой киноновелле артистка сыграла очень решительную барышню. Кожевникова отметила, что роль разведчицы Нины Колосовой, которая, желая отомстить за смерть возлюбленного, хладнокровно расстреливает недругов, получилась у нее как нельзя лучше. Более того, в образе убийцы Мария оказалась так органична, что многие […]