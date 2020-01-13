«Боится ли он жить со мной?»: мужу Марии Кожевниковой поступают тревожные звонки

13.01.2020, 16:26, Разное

Мария Кожевникова посоветовала поклонникам посмотреть
многосерийный фильм «Казнить нельзя помиловать» в эфире телеканала НТВ. В этой
киноновелле артистка сыграла очень решительную барышню.

Кожевникова отметила, что роль разведчицы Нины Колосовой,
которая, желая отомстить за смерть возлюбленного, хладнокровно расстреливает
недругов, получилась у нее как нельзя лучше. Более того, в образе убийцы Мария
оказалась так органична, что многие зрители всерьез решили, что артистка безжалостна
и в реальной жизни.

«После этого проекта моему мужу поступали звонки от добрых
людей, не боится ли он жить со мной?! И все ли у него в порядке?! 😬
🤭 Даже свекровь немного
испугалась:) 🙈 (здесь
и далее
орфография и
пунктуация авторов
сохранены. – Прим.
ред.)», – поделилась звезда сериала «Универ» в личном «Инстаграм».

Также Мария Кожевникова поведала, что продюсеры НТВ задумываются
о втором сезоне картины «Казнить нельзя помиловать». Правда, новые серии увидят
свет, только случае хорошего рейтинга киноновеллы. «Так что, все в ваших руках!
Включайте с понедельника нтв в 21.00 До встречи! 😘 Я буду опасна и
вооружена🔪»,
– резюмировала звезда сериала «Универ».

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Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) 12 Янв 2020 в 12:54 PST

Поклонники, которые уже видели фильм, остались довольны картиной. «Злая ты там!
Я смотрел! 😁», – отреагировал фанат в комментариях. «Не злая, безжалостная к врагам», —
поправила его Мария. «Фильм огонь!! Я считаю это лучшая Твоя роль!!!!» —
отметил интернет-обыватель. «Спасибо бро:)», – поблагодарила поклонника звезда сериала «Универ».



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Последнее: Мария Кожевникова посоветовала поклонникам посмотреть многосерийный фильм «Казнить нельзя помиловать» в эфире телеканала НТВ. В этой киноновелле артистка сыграла очень решительную барышню. Кожевникова отметила, что роль разведчицы Нины Колосовой, которая, желая отомстить за смерть возлюбленного, хладнокровно расстреливает недругов, получилась у нее как нельзя лучше. Более того, в образе убийцы Мария оказалась так органична, что многие […]

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