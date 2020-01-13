Легко спутать: как распознать рак поджелудочной железы

По словам доктора, часто смертельное заболевание не проявляет ярко-выраженных симптомов на начальной стадии. А те, что появляются, можно легко отнести к другому недугу.

Так, например, при раке поджелудочной больного начинают мучить боли в спине. Поэтому многие пациенты ошибочно предполагают, что корень их плохого самочувствия кроется в заболевании желудка или позвоночника.

«Орган расположен за брюшиной, позади желудка. Поэтому часто возникают боли именно в спине», – объяснила Хана Алгюль.

Кроме того, пациент сталкивается с пожелтением кожи и глазных яблок. Директор онкологического центра легко объяснила это явление. По ее словам, это происходит потому, что измененная железа начинает давить на желчный проток.

Существует множество факторов риска заболеть раком поджелудочной железы. К ним относятся гиподинамия, излишек веса, а также курение и частое употребление спиртных напитков, пишет «Царьград».

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