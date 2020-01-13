Помощница Димаша Кудайбергена прояснила ситуацию относительно разрыва отношений певца с Игорем Крутым

13.01.2020, 16:21, Разное

Продюсер казахстанского певца Димаша Кудайбергена Назым Жангазинова пояснила о разрыве музыканта с российским продюсером Игорем Крутым. Она попросила не использовать информацию из недостоверных источников, поскольку она зачастую сомнительна и неправдоподобна.
Назым Жангазинова является не только представителем Димаша Кудайбергена, но и официальной представительницей творческого центра «ДимашАли», в стенах которого осуществляется подготовка всех концертов. По словам продюсера, певец сейчас активно сотрудничает с китайской компанией «BG Talent» и американской фирмой Bertelsmann Music Group Entertainment, а также с французскими, шведскими, английскими, корейскими и российскими композиторами.

Помощница певца отметила, что с композитором Игорем Крутым у него сложились теплые творческие и дружеские отношения, и никаких размолвок между ними не происходило. Назым Жангазинова подтвердила, что все совместные с Игорем Крутым мероприятия Димаша Кудайбергена, запланированные на 2020 год, состоятся согласно утвержденному графику.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Продюсер казахстанского певца Димаша Кудайбергена Назым Жангазинова пояснила о разрыве музыканта с российским продюсером Игорем Крутым. Она попросила не использовать информацию из недостоверных источников, поскольку она зачастую сомнительна и неправдоподобна. Назым Жангазинова является не только представителем Димаша Кудайбергена, но и официальной представительницей творческого центра «ДимашАли», в стенах которого осуществляется подготовка всех концертов. По словам продюсера, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика