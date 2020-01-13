Помощница Димаша Кудайбергена прояснила ситуацию относительно разрыва отношений певца с Игорем Крутым

Продюсер казахстанского певца Димаша Кудайбергена Назым Жангазинова пояснила о разрыве музыканта с российским продюсером Игорем Крутым. Она попросила не использовать информацию из недостоверных источников, поскольку она зачастую сомнительна и неправдоподобна.

Назым Жангазинова является не только представителем Димаша Кудайбергена, но и официальной представительницей творческого центра «ДимашАли», в стенах которого осуществляется подготовка всех концертов. По словам продюсера, певец сейчас активно сотрудничает с китайской компанией «BG Talent» и американской фирмой Bertelsmann Music Group Entertainment, а также с французскими, шведскими, английскими, корейскими и российскими композиторами.

Помощница певца отметила, что с композитором Игорем Крутым у него сложились теплые творческие и дружеские отношения, и никаких размолвок между ними не происходило. Назым Жангазинова подтвердила, что все совместные с Игорем Крутым мероприятия Димаша Кудайбергена, запланированные на 2020 год, состоятся согласно утвержденному графику.

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Последнее: Продюсер казахстанского певца Димаша Кудайбергена Назым Жангазинова пояснила о разрыве музыканта с российским продюсером Игорем Крутым. Она попросила не использовать информацию из недостоверных источников, поскольку она зачастую сомнительна и неправдоподобна. Назым Жангазинова является не только представителем Димаша Кудайбергена, но и официальной представительницей творческого центра «ДимашАли», в стенах которого осуществляется подготовка всех концертов. По словам продюсера, […]