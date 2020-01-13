В новогоднюю ночь актера Егора Оболенского ограбили в столичном баре

Российский актер театра и кино Егор Оболенский признался, что в новогоднюю ночь его обокрали в московском баре. После обнаружения пропажи личных вещей артист утром обратился к правоохранителям с просьбой о возбуждении уголовного дела.
По словам актера, новогоднюю ночь он решил провести в «Велобаре», находящемся на Покровке. О том, что у него украли пальто, наушники, перчатки и «айкос» Егор Оболенский узнал, когда начал собираться домой. Этих вещей он не обнаружил в гардеробе.
Ущерб, причиненный актеру, оценен в 20 000 рублей. Уголовное дело уже возбуждено, а правоохранительные органы занимаются установлением личности грабителя. Егора Оболенского можно было увидеть в одном из эпизодов киножурнала «Ералаш», кроме того актер сыграл убийцу в сериале «След».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Продюсер казахстанского певца Димаша Кудайбергена Назым Жангазинова пояснила о разрыве музыканта с российским продюсером Игорем Крутым. Она попросила не использовать информацию из недостоверных источников, поскольку она зачастую сомнительна и неправдоподобна. Назым Жангазинова является не только представителем Димаша Кудайбергена, но и официальной представительницей творческого центра «ДимашАли», в стенах которого осуществляется подготовка всех концертов. По словам продюсера, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперт оценил вероятность падения сравнимого с челябинским метеорита / 13 декабря
- Ученые: Порядок в доме улучшает сон и повышает производительность / 8 января
- Алла Пугачева отказалась от участия в съёмках новогодних шоу / 16 декабря
- Мнение: Пропавший «Онкаспар» / 7 января
- Смартфоны научили диагностировать ушные инфекции / 18 мая
- Двигатель для ПАК ДА протестируют на «летающей лаборатории» на базе Ил-76 / 8 января
- Врач-диетолог назвала безопасную для здоровья дозу потребления мандаринов / 26 ноября
- Дуэйн Джонсон и Дэнни Де Вито ворвались на чужую свадьбу: видео дня / 25 ноября