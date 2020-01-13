В новогоднюю ночь актера Егора Оболенского ограбили в столичном баре

13.01.2020, 16:21, Разное

Российский актер театра и кино Егор Оболенский признался, что в новогоднюю ночь его обокрали в московском баре. После обнаружения пропажи личных вещей артист утром обратился к правоохранителям с просьбой о возбуждении уголовного дела.
По словам актера, новогоднюю ночь он решил провести в «Велобаре», находящемся на Покровке. О том, что у него украли пальто, наушники, перчатки и «айкос» Егор Оболенский узнал, когда начал собираться домой. Этих вещей он не обнаружил в гардеробе.

Ущерб, причиненный актеру, оценен в 20 000 рублей. Уголовное дело уже возбуждено, а правоохранительные органы занимаются установлением личности грабителя. Егора Оболенского можно было увидеть в одном из эпизодов киножурнала «Ералаш», кроме того актер сыграл убийцу в сериале «След».



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