Мать рассказала о состоянии модели, найденной под окном внука Михалкова

13.01.2020, 16:19, Новости дня

Мать модели Ксении Пунтус, которую нашли под окном квартиры внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова, сообщила, что ее дочь находится в тяжелом состоянии.

Мать девушки сообщила РЕН-ТВ, что угроза жизни сохраняется.

«Очень много переломов, травм, отбито много всего, боятся делать прогнозы, и бедро, и ноги, и руки, сотрясение, органы внутренние отбиты от падения, последствия могут быть в любой момент, из реанимации ее боятся переводить, она в сознании», – рассказала женщина телеканалу.

Напомним, Пунтус нашли под окном дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову. Девушку обнаружил дворник. Сам Баков, как сообщалось, узнал о произошедшем только на утро.

Инцидент прокомментировал ортопед-травматолог Константин Терновой.



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