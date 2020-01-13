Мать рассказала о состоянии модели, найденной под окном внука Михалкова

Мать модели Ксении Пунтус, которую нашли под окном квартиры внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова, сообщила, что ее дочь находится в тяжелом состоянии.
Мать девушки сообщила РЕН-ТВ, что угроза жизни сохраняется.
«Очень много переломов, травм, отбито много всего, боятся делать прогнозы, и бедро, и ноги, и руки, сотрясение, органы внутренние отбиты от падения, последствия могут быть в любой момент, из реанимации ее боятся переводить, она в сознании», – рассказала женщина телеканалу.
Напомним, Пунтус нашли под окном дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову. Девушку обнаружил дворник. Сам Баков, как сообщалось, узнал о произошедшем только на утро.
Инцидент прокомментировал ортопед-травматолог Константин Терновой.
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