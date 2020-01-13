Просто заплатил 30 тысяч: застреливший мальчика житель Нижнего Тагила остался на свободе

13.01.2020, 16:18, Разное

Мальчик из Нижнего Тагила, который пять месяцев находился в реанимации с пулей в голове, скончался. При этом убийца ребенка находится на свободе.

Сейчас главная цель родственников мальчика – добиться ареста злоумышленника. Виновник трагедии перевел семье застреленного 30 тысяч рублей и больше не выходил на связь. Стоит отметить, что ЧП произошло в начале августа 2019 года. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина на улице стрелял по банкам и задел семилетнего мальчика. Пострадавший пролежал пять месяцев в коме, после чего скончался, пишет телеканал «360».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Мальчик из Нижнего Тагила, который пять месяцев находился в реанимации с пулей в голове, скончался. При этом убийца ребенка находится на свободе. Сейчас главная цель родственников мальчика – добиться ареста злоумышленника. Виновник трагедии перевел семье застреленного 30 тысяч рублей и больше не выходил на связь. Стоит отметить, что ЧП произошло в начале августа 2019 года. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика