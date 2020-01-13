Просто заплатил 30 тысяч: застреливший мальчика житель Нижнего Тагила остался на свободе

Мальчик из Нижнего Тагила, который пять месяцев находился в реанимации с пулей в голове, скончался. При этом убийца ребенка находится на свободе.
Сейчас главная цель родственников мальчика – добиться ареста злоумышленника. Виновник трагедии перевел семье застреленного 30 тысяч рублей и больше не выходил на связь. Стоит отметить, что ЧП произошло в начале августа 2019 года. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина на улице стрелял по банкам и задел семилетнего мальчика. Пострадавший пролежал пять месяцев в коме, после чего скончался, пишет телеканал «360».
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Последнее: Мальчик из Нижнего Тагила, который пять месяцев находился в реанимации с пулей в голове, скончался. При этом убийца ребенка находится на свободе. Сейчас главная цель родственников мальчика – добиться ареста злоумышленника. Виновник трагедии перевел семье застреленного 30 тысяч рублей и больше не выходил на связь. Стоит отметить, что ЧП произошло в начале августа 2019 года. […]
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