Труба назвал открытое против него уголовное производство местью Порошенко

Бывший глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба, в отношении которого открыл производство Офис генпрокурора, обвинил в этом экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом он написал в своем Telegram.

Труба сказал, что в этом вопросе есть две составляющие – политическая и правовая.

«Начнем с политической: это ожидаемо. Во-первых, это личное – Петр Алексеевич жаждет мести за профессиональную работу, которую вели следователи ГБР в рамках 13 уголовных производств, участником которых он является. Во-вторых, ему нужно перекрывать доказательства, полученные в ходе расследования, политической картой: поставить под сомнение объективность действий руководителя, чем обесценить результаты работы ГБР. Именно с этим месседжем он будет заходить к европейским политикам – это его единственная защита», – убежден экс-глава ГБР.

Труба высказал мнение, что у уголовного производства в его отношении нет перспектив.

«Возникает главный вопрос: кто заказал и установил прослушивание в кабинете директора ГБР, ведь именно это событие стало основанием для создания фейковых записей? Кто автор этого сценария? На эти вопросы важно официально получить ответы в рамках существующего уголовного производства. О правовой части, здесь все просто: внесение сведений в Единый реест досудебных расследований не является чем-то необычным, ведь все обращения, заявления должны быть проверены в рамках открытого уголовного производства. Буду сотрудничать с правоохранителями и отвечать на их вопросы», – добавил экс-глава Госбюро расследований.

21 сентября Труба сообщил, что в его кабинете обнаружили прослушивающую аппаратуру. ГБР открыло уголовное производство по этому факту.

20 ноября в Telegram-канале «Трубу прорвало» обнародовали записи с разговорами. Авторы утверждают, что на них зафиксированы беседы Трубы в его кабинете о расследуемых ведомством делах. Якобы указания, кого допрашивать, кого «подвесить», а кого «догонять», идут непосредственно из Офиса президента. Главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов заявил, что его источники подтверждают подлинность опубликованных в Telegram аудиозаписей.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пока не может комментировать «кассетный скандал» с участием директора ГБР, но изучит этот вопрос. Труба назвал записи фейком и провокацией и отказался комментировать их. Он заявил, что не может подтвердить, его ли голос слышен на записях.

Глава Госбюро расследований утверждал, что прослушку устанавливали не сотрудники правоохранительных органов, но позже сказал, что к этому может быть причастен сотрудник ГБР.

3 декабря Верховная Рада приняла в целом с технико-юридическими правками законопроект №2116 «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюро расследований» по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований», который предусматривает смену руководства ведомства после вступления закона в силу.

27 декабря Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ведомства нардепа от «Слуги народа» Ирину Венедиктову.

9 января 2020 года Офис генпрокурора открыл производство в отношении Трубы по ст. 343 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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