И.о. президента Абхазии приступил к исполнению обязанностей

К исполнению обязанностей президента Абхазии после отставки Рауля Хаджимбы приступил премьер республики Валерий Бганба, говорится в заявлении правительства страны.

«В соответствии со статьей 66 Конституции Республики Абхазия в случае сложения полномочий президента страны полномочия осуществлять обязанности президента переходят к премьер-министру Республики Абхазия. В связи с этим возлагаю на себя исполнение обязанностей президента Республики Абхазия», – говорится в заявлении на сайте правительства республики.

Он пообещал сделать все необходимое для того, что установить внутреннюю стабильность в преддверии выборов президента страны.

В воскресенье Рауль Хаджимба решил сложить полномочия президента Абхазии. До этого Верховный суд республики отменил решение ЦИК страны об итогах выборов. Были назначены новые выборы, которые состоятся 22 марта.

Газета ВЗГЛЯД писала о политическом кризисе в республике.

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Последнее: К исполнению обязанностей президента Абхазии после отставки Рауля Хаджимбы приступил премьер республики Валерий Бганба, говорится в заявлении правительства страны. «В соответствии со статьей 66 Конституции Республики Абхазия в случае сложения полномочий президента страны полномочия осуществлять обязанности президента переходят к премьер-министру Республики Абхазия. В связи с этим возлагаю на себя исполнение обязанностей президента Республики Абхазия», – […]