Голунов получил уведомление о возбуждении уголовного дела против полицейских

Журналист Иван Голунов сообщил о получении уведомления о возбуждении уголовного дела в отношении задержавших его полицейских, с иронией отреагировав на выбор пункта статьи правоохранителями.

«Следственный комитет прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела. Того самого, в возбуждении которого суд мне отказал в начале декабря. Письмо датировано 18 декабря (за день до пресс-конференции Путина), канцелярия Следственного комитета зарегистрировала его 25 декабря, а отправила на почту 26 декабря», – написал Голунов в Facebook.

Он сообщил, что дело возбуждено по пункту «В», части 3, статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Журналист уточнил, что пункт «А» данной статьи подразумевает применение насилия или угрозу этого, пункт «Б» – применение оружия или спецсредств, а пункт «В» – причинение тяжких последствий.

Голунов также отметил, что согласно позиции пленума Верховного суда, тяжкими последствием могут считаться крупные аварии, длительная остановка транспорта или производства, нарушение деятельности организации, причинение значительного ущерба, самоубийство или покушение на самоубийство.

«Применение насилия – было, незаконное применение спецсредств – было, тяжкие последствия – эээ? Вероятно, следователи думали:

– Как будем возбуждать?

– А давай с «тяжкими последствиями», ведь двух генералов уволили!», – предположил он.

Ранее президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции рассказал о возбуждении дела. По его словам, из-за этой истории пять сотрудников МВД уволили из органов, «против них против всех возбуждены уголовные дела».

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. После этого два генерала полиции были уволены указом Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.

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