Автоновости: АвтоВАЗ отрапортовал о рекорде продаж

На фоне медленно катящегося под уклон российского рынка легковых автомобилей самый крупный отечественный производитель сумел увеличить популярность своей продукции. Да так, что 2019-й стал для марки Lada рекордным за последние восемь лет.
362 356 – именно столько автомобилей АвтоВАЗ продал за прошлый год. По официальным данным, это на 1% больше, чем в 2018-м, но даже такой небольшой прирост позволил заводу отрапортовать о рекордных продажах. Сейчас марка Lada контролирует 20,6% российского легкового рынка, и это лучший результат завода за восемь предшествующих лет.
АвтоВАЗ рассказал, какие детали воровали на заводе в 2019 году
Добиться этого удалось во многом благодаря выходу на рынок новых моделей – например, Lada Granta в версиях Cross (повышенной проходимости) и Drive Active (со спортивным антуражем). Именно семейство "Гранта" стало бестселлером завода в прошлом году: его продажи выросли почти на 28% — до 135 831 автомобиля.
Кроме того, в списки бестселлеров попали Lada Vesta (111 459 машин, +3%) и Lada Largus, продажи которого в 2019 году составили 52397 автомобилей (-2,4%). Любопытно, что результаты "Ларгуса" позволили ему занять второе место по продажам в сегменте универсалов: модель уступила только Lada Vesta SW.
В наступившем году, согласно официальному заявлению, АвтоВАЗ собирается продолжить работу над расширением своей рыночной доли. Однако на итоговой конференции конкретных планов по выводу на российский рынок каких-либо новых моделей озвучено не было.
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