Автоновости: Бренд Hummer возродят уже в нынешнем году

Слухи о том, что концерн GM планирует вернуть культовую марку на автомобильную сцену, обретают подтверждение: якобы концерн уже запланировал потратить огромные средства на продвижение Hummer в новой ипостаси. До официального объявления – буквально пара недель.

В начале февраля в США состоится финал Суперкубка Национальной футбольной лиги: Супербоул по накалу страстей уже давно превратился чуть ли не в национальный праздник Северной Америки. Соответственно, реклама в эфире трансляции матча стоит сумасшедших денег. И, по информации Wall Street Journal, в бюджете GM уже предусмотрены средства на то, чтобы заявить о возрождении Hummer именно таким образом. Кроме того, подписан рекламный контракт со звездой NBA Леброном Джеймсом.

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Утверждается, что одна готовность потратить миллионы на рекламу в эфире уже говорит о серьезности намерений концерна. Правда, какими именно станут новые "Хаммеры", пока неизвестно – в GM хранят интригу до последнего. Но самая стойкая версия связана с намерением концерна перевести знаменитые внедорожники на электротягу.

По предварительным данным, под брендом Hummer будут выпускаться машины, похожие на культовые модели внешне – им прочат аналогичный угловатый дизайн кузова и схожие внедорожные возможности. Однако двигателей внутреннего сгорания возрожденные "Хаммеры" лишат совсем, заменив их на пару-тройку электромоторов.

При этом Hummer планируется по-прежнему позиционировать как премиальную марку, и, очевидно, электрические внедорожники окажутся отнюдь недешевыми. По слухам, официальное объявление о "перезагрузке" бренда последует в течение двух-трех недель либо будет приурочено к Супербоулу, который намечен на 2 февраля.

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