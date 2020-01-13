Мнение: Модель Суркова по управлению непризнанными территориями вредит России

Подавший в отставку Рауль Хаджимба не намерен выставлять свою кандидатуру на новых выборах президента Абхазии 22 марта.

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Итак, поскольку всё завершено, подытожим, что же произошло в Абхазии. Для этого достаточно сопоставить хронику сообщений информагентств.

В начале года начались протесты против Хаджимбы (причины очевидны, повод не важен), местный парламент его поддерживает, но суд под давлением оппозиции принимает решение об отмене результатов выборов, президент его не признаёт.

Приезжает Нургалиев, разговаривает с оппозицией и Хаджимбой — ЦИК под давлением первых назначает дату новых выборов, а оппозиция требует от Хаджимбы уйти, тот не хочет. Приезжает Сурков — через пару часов появляется заявление Хаджимбы об отставке, которое зачитывает оппозиционер.

Вопрос — а нельзя было не допускать очередных разборок, чтобы не доводить людей до открытого противостояния и не разводить их вручную? И почему наконец нельзя наладить нормальное управление малюсенькой территорией с населением чуть больше 200 тысяч человек? Пусть через посредников, пусть через присланного генерал-губернатора, который, как Васильев в Дагестане, раздаст всем по заслугам и обеспечит интересы простого народа. Не официально назначить, а представить, как то, что разочарованные абхазцы выбрали варяга, как высокого профессионала, способного примирить все кланы.

Но нет, на деле Москва почему-то продолжает использовать модель Суркова, основанную на манипуляции через странных кураторов и левых барыг. Модель, которая неоднократно терпела крах и подводила Москву.

Сурков сейчас выступил в роли пожарщика, хотя как ответственный за непризнанные страны сам виновен в регулярном появлении таких пожаров. Нечто подобное происходило и в Донецке, и Луганске, пока без протестов людей. Но ещё пару лет безобразия, творящегося в Донбассе, и на улицу могут выйти работяги — те самые, которые воевали с оружием против нациков Киева и которых 5 лет маринуют в условиях бесправия и власти теневых барыг.

Зачем это Кремлю? Кто заинтересован в такой ущербной модели управления территориями, на которых живут преданные России граждане?

РМ

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