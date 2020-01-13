Кубанское село восстало после освобождения мужчины, признавшегося в убийстве работницы ДК

13.01.2020, 16:08, Новости дня

Экспертиза показала, что причиной смерти жительницы поселка Рисовый стала остановка сердца.

В кубанском поселке Рисовый Славянского района 11 января началась акция протеста, сообщает «Блокнот Краснодар». Местные жители возмущены тем, что органы следствия отпустили на свободу мужчину, признавшегося в убийстве женщины во время пьянки.

Михаил Мачульский дал признательные показания – рассказал под запись, что в нетрезвом виде задушил женщину по имени Елена Рожнова в квартире дома номер 7 по улице Ленина. Причин житель не помнит, как и фамилии собутыльницы – только имя.

«Когда утром я пришел в себя и понял, что я сделал, я просто вытащил труп за дом, бросил труп в канаву, сел в такси и уехал», – сообщил Мачульский. Он уверяет, что насиловать женщину не собирался.

Как сообщает издание Life, на самом деле убийства не было, гражданкаскончалась от остановки сердца. Таковы результаты судебно-медицинской экспертизы.

Мачульского на время следствия отпустили, но местные жители уже видели запись признания в убийстве и пришли ярость. Около ста человек вышли в зданию администрации требовать взять мужчину под арест, а также выселить его семью из поселка Рисовый из-за постоянных шумных пьянок. Протестующие утверждают, что убитая была так избита, что ее с трудом смогли опознать, поэтому естественные причины смерти взывают огромные сомнения у сельчан. Также местные утверждают, что Михаил Мачульский ранее уже сидел за убийство.

Елену Рожнову в поселке хорошо знали. Она занималась организацией праздников и концертов в сельском доме культуры, до этого работала в детском саду. Похороны Елены состоялись 10 января. У нее остались сын, дочь и трое внуков.



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Последнее: Экспертиза показала, что причиной смерти жительницы поселка Рисовый стала остановка сердца. В кубанском поселке Рисовый Славянского района 11 января началась акция протеста, сообщает «Блокнот Краснодар». Местные жители возмущены тем, что органы следствия отпустили на свободу мужчину, признавшегося в убийстве женщины во время пьянки. Михаил Мачульский дал признательные показания – рассказал под запись, что в нетрезвом […]

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