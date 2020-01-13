Инну Чурикову обокрали в Испании

Российскую актрису Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида, пишут СМИ.
У артистки украли сумку, передает РБК.
«Это была прекрасная поездка, мы замечательно провели праздники на прекрасной земле Испании. А люди, которые этим занимаются, – я и думать о них не хочу», – сказала Чурикова изданию.
Отмечается, что у актрисы украли сумку, в которой были загранпаспорта ее и ее мужа режиссера Глеба Панфилова.
В ноябре неизвестные ограбили квартиру народной артистки РФ Екатерины Шавриной в Новой Москве.
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Последнее: Российскую актрису Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида, пишут СМИ. У артистки украли сумку, передает РБК. «Это была прекрасная поездка, мы замечательно провели праздники на прекрасной земле Испании. А люди, которые этим занимаются, – я и думать о них не хочу», – сказала Чурикова изданию. Отмечается, что у актрисы украли сумку, в которой были загранпаспорта […]
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