Онколог Джулия Росс перечислила первые признаки рака кишечника

Врач-онколог Джулия Росс пояснила о первых признаках, указывающих на развитие рака кишечника. При своевременном обращении в медицинское учреждение до 95% пациентов могут рассчитывать на благоприятный исход, однако для этого необходимо следить за всеми изменениями, происходящими в организме.

По словам Джулии Росс, в зоне риска в основном находятся зрелые люди. Именно они чаще всего жалуются на периодические или непрекращающиеся боли в животе, являющиеся основными симптомами колоректального рака. Кроме того, при обнаружении в стуле крови необходимо сразу же обратиться к медикам, отметила врач-онколог.

Потеря веса, регулярное чувство усталости и тошнота могут являться косвенными признаками развития рака, но не всегда эти симптомы сигнализируют о наличии онкологических заболеваний. Иногда неприятные ощущения проявляются на фоне обостренного аппендицита, камней в почках или при язве желудка, но эти проблемы не менее опасны, чем колоректальный рак.

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