В мире: Украинцев начали учить голодомору с детства

Нацкомиссия по телевещанию Украины планирует наказать телеканал «Малятко ТВ». Детскому ТВ инкриминируют то, что в день памяти жертв голодомора канал показывал детишкам мультики, а не клеймил большевиков, которые, по мнению украинских историков, устроили голод для истребления украинской нации. Скоро Нацкомиссия получит еще больше прав и сможет сажать журналистов за идеологические преступления.

Голодомор вместо мультиков

В самом начале гениального романа Ярослава Гашека есть эпизод, связанный с убийством эрцгерцога Фердинанда. Швейка доставляют в камеру, где уже сидят 5 подозреваемых в покушении. Один из них «…На предварительном следствии в полицейском участке на все вопросы вопил одну и ту же стереотипную фразу:

— У меня писчебумажный магазин!

На что получал такой же стереотипный ответ:

— Это для вас не оправдание».

Очень похожий писчебумажный магазин случился на днях на Украине.

Есть там такой телеканал – «Малятко ТВ». «Малыш ТВ», если переводить. Как видно уже из названия, канал детский, т.е. сугубо нишевый. К тому же спутниковый. И вот к работе канала возникли серьёзные вопросы. Да не у абы кого, а у целой Национальной комиссии по теле- и радиовещанию. Структура сама по себе довольно любопытная, но об этом чуть позже. Итак, что же за претензии?

Оказалось, что к началу января чиновники закончили отсмотр эфиров украинских телеканалов в день памяти голодомора. И выяснилось страшное: детский спутниковый телеканал показывал мультики вместо того, чтобы талдычить детям о голодоморе.

«Мониторинг… не зафиксировал в эфире телеканала «Малятко-ТВ» распространения информации об этом [т.е. о голодоморе – Ред] в промежуток времени с 08:15 до 12:00, что является признаком нарушения пункта 4 Правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти, пунктов а), б) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

И то, что телеканал нишевый, спутниковый и т.п. – «…для вас не оправдание». В общем, совершенно изумительная швейковщина. Лучше были бы разве что аналогичные по смыслу претензии к какому-нибудь спутниковому эротическому каналу. Где, мол, про голодомор?!

Тут можно добавить, что чиновники шерстили киевский офис канала, но сам канал изначально львовский. То есть, заподозрить его в каком-то сепаратизме, намеренном отрицании голодомора или ещё чём-то подобном никак не выйдет. Наверняка его сотрудники, составляя программу передач на последнюю субботу ноября, так и думали. Мол, мы-то свои в доску, у нас писчебумажный магазин. А вот шиш.

Порошенко ушёл, но пропаганда осталась

За последние годы Нацкомиссия по теле- и радиовещанию снискала себе славу верного пса режима Петра Порошенко. От неё регулярно «прилетало» условно оппозиционным телеканалам (112, «Наш», «Интер»). Условно, потому что прилетало не за какие-то действительно серьёзные оппозиционные заявления, а как правило за подобную же ерунду. То концерт российского музыканта покажут, а тот, оказывается, в базу «Миротворца» внесён. То пресс-конференцию Путина ретранслируют.

С другой стороны, всё честно. Ведь. оппозиционными – в данном случае телеканалами – на Украине являются не те, кто говорит или делает что-нибудь оппозиционное. А те, кого таковыми назначила власть.

Но это власть бывшая. Порошенко уже скоро как восемь месяцев не президент Украины. Но за это время репрессивная функция Нацкомиссии никуда не исчезла. Более того, все становится только хуже.

Так, в настоящее время на Украине идёт обсуждение законопроекта, который будет регулировать деятельность медиаресурсов. У проекта высокие шансы быть принятым, ведь его инициатор – министр культуры, молодёжи и спорта Владимир Бородянский. Один из пунктов закона прямо предоставляет Нацкомиссии новые полномочия.

«Нацкомиссия вместо суда будет бросать журналистов за решётку. По новому законопроекту Бородянского «Про медиа» именно Нацрада будет решать что такое «дезинформация», за которую Бородянский хочет ввести уголовную ответственность для журналистов. Нацрада будет «…разрабатывать и утверждать критерии дезинформации», – пишет в Facebook секретарь Национального союза журналистов Украины Денис Иванеско.

Активисты при должности

При этом жаловаться будет некуда, считает секретарь НСЖУ. И вот в чём дело. Опять-таки, ещё во времена Петра Порошенко укоренилась практика создания при министерствах и прочих органах власти разнообразных общественных советов. В основном такие советы стали точкой контакта с властью откровенных нацистов.

Совсем недавно в Киеве проводился очередной факельный марш. На фото можно увидеть членов патриотического военно-спортивного общества «Сокол» (входит в общественный совет при МВД Украины). А в общественный совет при НАБУ неоднократно избирался Евгений Карась – лидер неонацистской организации С14. Напомним, в 2017 году С14 была внесена в перечень международных террористических организаций по версии Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC. Как видно, это не отдельные казусы и совпадения, а уже сложившаяся практика.

Собственно, у Нацкомиссии нечто подобное уже есть: «…Сейчас эту функцию выполняет «самозваный медийный совет», который решил что он умнее всех медийщиков и монополизировал право на правду в Нацкомиссии», – продолжает Иванеско. Но поскольку новый закон даст Нацкомиссии новое поле деятельности, то и общественный совет хотят сформировать уже по-новому. Хотя люди, конечно же, будут всё те же: других-то нет.

Требование внедрить тематику голодомора в контент детского спутникового канала можно считать своего рода демонстрацией того, что будет чудить Нацкомиссия по теле- и радиовещанию после принятия нового закона. И это закручивание гаек в информационной политике страны является и неутешительным итогом смены власти на Украине. Хотя неутешительный он в основном для тех российских СМИ, кто плохо разбирается в украинской специфике.

Условно говоря, завтра вместо Зеленского может вернуться Янукович. Либо прийти кто-то из наиболее одиозных (по меркам националистов) восточно-украинских политиков. Ситуации это не изменит ни на йоту: система формирования госаппарата уже давно замкнута сама на себя и подбирает (готовит, взращивает) только тех, кто лоялен украинскому национализму со всем бэкграундом. Президенту Украины, в свою очередь, остаётся пытаться как-то с этим сосуществовать.

И поэтому голодомор на канале для малышей — это вовсе не хохма.

Теги:

Виктор Янукович

,

Украина

,

телевидение

,

свобода слова

,

Владимир Зеленский

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Россия и Япония начнут антипиратские учения в Аденском заливе в 20-х числах января, в них впервые будет участвовать отряд кораблей Балтийского флота, сообщил командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов. «Корабли Балтийского флота принимали участия в подобных учениях с другими странами, с японским военно-морским флотом – еще никогда. Это будет новое взаимодействие, будет хороший опыт для командования […]