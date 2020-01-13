Борис Ротенберг проиграл иск к скандинавским банкам

Бизнесмен Борис Ротенберг проиграл в суде иск к скандинавски банкам, отказавшимся обслуживать его счета из-за введенных санкций. Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat. Речь идет о датском Danske Bank, шведских Svenska Handelsbanken и Nordea Bank и финском OP Corporate Bank.

Теперь предприниматель будет обязан оплатить судебные издержки в размере €530 тысяч.

Как отмечает издание, если бы банки продолжили работать с находящимся в санкционном списке бизнесменом, это могло привести к распространению на них действия вторичных санкций.

В 2014 году четыре финских банка перестали обслуживать счета, связанные с семьей Бориса Ротенберга. В октябре 2018 года Ротенберг, имеющий два гражданства — российское и финское, подал на них в суд, однако в феврале 2019 года суд Хельсинки отклонил его первый иск. Но Ротенберг продолжил судиться с банкирами. Он требовал от банков исполнения обязательств и компенсации в размере €70 тысяч.

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