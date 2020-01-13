Борис Ротенберг проиграл иск к скандинавским банкам

13.01.2020, 15:57, Новости дня

Бизнесмен Борис Ротенберг проиграл в суде иск к скандинавски банкам, отказавшимся обслуживать его счета из-за введенных санкций. Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat. Речь идет о датском Danske Bank, шведских Svenska Handelsbanken и Nordea Bank и финском OP Corporate Bank.

Теперь предприниматель будет обязан оплатить судебные издержки в размере €530 тысяч.

Как отмечает издание, если бы банки продолжили работать с находящимся в санкционном списке бизнесменом, это могло привести к распространению на них действия вторичных санкций.

В 2014 году четыре финских банка перестали обслуживать счета, связанные с семьей Бориса Ротенберга. В октябре 2018 года Ротенберг, имеющий два гражданства — российское и финское, подал на них в суд, однако в феврале 2019 года суд Хельсинки отклонил его первый иск. Но Ротенберг продолжил судиться с банкирами. Он требовал от банков исполнения обязательств и компенсации в размере €70 тысяч.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Россия и Япония начнут антипиратские учения в Аденском заливе в 20-х числах января, в них впервые будет участвовать отряд кораблей Балтийского флота, сообщил командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов. «Корабли Балтийского флота принимали участия в подобных учениях с другими странами, с японским военно-морским флотом – еще никогда. Это будет новое взаимодействие, будет хороший опыт для командования […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика