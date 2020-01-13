Борис Ротенберг проиграл иск к скандинавским банкам

Бизнесмен Борис Ротенберг проиграл в суде иск к скандинавски банкам, отказавшимся обслуживать его счета из-за введенных санкций. Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat. Речь идет о датском Danske Bank, шведских Svenska Handelsbanken и Nordea Bank и финском OP Corporate Bank.
Теперь предприниматель будет обязан оплатить судебные издержки в размере €530 тысяч.
Как отмечает издание, если бы банки продолжили работать с находящимся в санкционном списке бизнесменом, это могло привести к распространению на них действия вторичных санкций.
В 2014 году четыре финских банка перестали обслуживать счета, связанные с семьей Бориса Ротенберга. В октябре 2018 года Ротенберг, имеющий два гражданства — российское и финское, подал на них в суд, однако в феврале 2019 года суд Хельсинки отклонил его первый иск. Но Ротенберг продолжил судиться с банкирами. Он требовал от банков исполнения обязательств и компенсации в размере €70 тысяч.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Россия и Япония начнут антипиратские учения в Аденском заливе в 20-х числах января, в них впервые будет участвовать отряд кораблей Балтийского флота, сообщил командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов. «Корабли Балтийского флота принимали участия в подобных учениях с другими странами, с японским военно-морским флотом – еще никогда. Это будет новое взаимодействие, будет хороший опыт для командования […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- На вывеску синагоги в Литве нанесли гитлеровское приветствие / 24 ноября
- Де-факто лидер самопровозглашенной Абхазии подал в отставку / 12 января
- Песков назвал главную неудачу года / 31 декабря
- Комитет ВАДА предложил запретить поднятие флага РФ на любом крупном турнире / 26 ноября
- Зеленский подтвердил встречу с Путиным, Венецианская комиссия раскритиковала закон о языке. Главное за день / 7 декабря
- Названы регионы с самыми дорогими и дешевыми новогодними елками / 13 декабря
- «Киев-Баскет» на последней секунде вырвал победу у «Керменда» в Кубке Европы ФИБА / 19 декабря
- Российские подлодки пятого поколения решили вооружить баллистическими ракетами / 24 декабря