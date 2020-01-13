Якутский шаман Александр Габышев объявил о новом походе на Москву

13.01.2020, 15:57, Новости дня

Шаман из Якутии Александр Габышев заявил, что начинает новый поход на Москву для «изгнания Путина», которого он называет «демоном». Он опубликовал обращение к своим сторонникам на YouTube.

Начало нового похода запланировано на март. В видеообращении он призвал «членов отряда и добровольцев со всей России, со всего мира» приезжать в Якутск, чтобы присоединиться к нему.

Впервые Габышев отправился в поход на Москву в марте 2019 года. В сентябре его задержали и отправили в психиатрическую больницу, а также возбудили дело о публичных призывах к экстремизму из-за высказываний о Путине.

8 декабря Габышев предпринял вторую попытку дойти до Москвы. Через два дня его задержали на федеральной трассе в Якутии и взяли подписку о невыезде. Из-за того, что ему не предъявили при этом обвинений, подписка перестала действовать.

 



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