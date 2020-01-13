Тайсон: Через год мой контракт с «Шахтером» закончится и я вернусь в Бразилию

Бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон в интервью бразильскому ресурсу Globo Esporte сказал, что для него сейчас «самое время вернуться в Бразилию».

«У меня были предложения в прошлом году. «Милан» предложил €30 млн, но «Шахтер» не отпустил меня. У меня были предложения и от других команд, но клуб все так же меня не отпускал. Но я не могу жаловаться, потому что это клуб, который всегда относился ко мне хорошо», – сказал футболист.

По словам Тайсона, он уже сообщил «Шахтеру», что не будет продлевать действующий контракт.

«Я выполню свой контракт в этом году. Этот год закончится, и я возвращаюсь домой к своей 12-летней дочери, которую я не вижу», – сказал бразилец.

Ранее Тайсон уже говорил, что не будет продлевать контракт с донецким клубом.

Полузащитник выступает за «Шахтер» с зимы 2013 года. За это время бразилец стал капитаном команды, сыграл 257 матчей во всех турнирах, забил 49 голов и отдал 73 результативные передачи. Ранее вингер играл за харьковский «Металлист» (2010–2013) и бразильский «Интернасьонал» (2008–2010).

По данным ресурса Transfermarkt, контракт Тайсона с «Шахтером» действует до лета 2021 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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