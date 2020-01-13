Боевиков «Аш-Шабаб» подозревают в убийстве трех учителей в Кении

НАЙРОБИ – Кенийская полиция подозревает боевиков группировки «Аш-Шабаб» в убийстве трех учителей в округе Гарисса на севере-востоке страны в ночь на понедельник. Это уже вторая атака на школу в этом районе за две недели.
Полиция утверждает, что учителя были убиты, когда неизвестное число вооруженных людей, предположительно, членов «Аш-Шабаб», напали на школу в округе Гарисса, недалеко от границы с Сомали.
Представитель полиции Чарльз Овино сообщил, что боевики также напали на полицейский пост, но никто из офицеров не пострадал.
«Сегодня около 2 часов ночи вооруженные люди, предположительно ополченцы "Аш-Шабаб", атаковали начальную школу в Камуте, рядом с полицейским постом. Они попытались разрушить телекоммуникационную мачту и убили трех учителей», – заявил он.
По словам Овино, кенийские полицейские были мобилизованы для преследования нападавших.
Это уже вторая атака на школу в Гариссе в этом месяце, которая приписывается этой террористической группировке.
7 января по меньшей мере четверо учеников были убиты и еще четверо получили ранения, когда предполагаемые боевики «Аш-Шабаб» напали на другую начальную школу в отдаленной деревне округа.
Сначала полиция сообщала, что один из убитых был учителем, но затем скорректировала информацию, указав, что все погибшие были учениками.
Сходство между двумя нападениями прослеживается и в том, что атакам подвергались расположенные рядом со школами посты охраны и телекоммуникационные вышки.
За последний месяц с небольшим «Аш-Шабаб» обвиняли в атаках, в результате которых на северо-востоке Кении и в прибрежных городах погибли по меньшей мере 23 человека.
Дерзкая атака джихадистов на совместную кенийско-американскую военную базу в Ламу 5 января закончилась гибелью трех американцев и ранениями по меньшей мере двух других.
Террористы «Аш-Шабаб» часто совершают налеты на гражданских лиц, объекты системы безопасности и телекоммуникационные вышки вдоль границы с Сомали.
Группировка требует, чтобы кенийские войска покинули Сомали, где они помогают сомалийскому правительству обеспечивать безопасность и бороться с «Аш-Шабаб».
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