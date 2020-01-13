В Москве у стен Кремля мужчина прилег отдохнуть и умер

В Москве у стен Кремля умер работник Александровского сада. Уточняется, что 64-летний мужчина прилег отдохнуть, но проснуться уже не смог.
По данным «Царьграда», смерть мужчины наступила во сне от сердечного приступа. По факту гибели мужчины правоохранительные органы проводят оперативную проверку.
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