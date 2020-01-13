В Венеции пересохли каналы

В Венеции, где в конце прошлого года произошло сильное наводнение, практически пересохли каналы, информирует местное издание Corriere del Veneto.
По информации издания, в результате отлива уровень воды в Венеции стал на полметра ниже уровня моря, передает «Вести.ru».
Отмечается, что центральные каналы пока функционируют, при этом в каналах поменьше гондолы оказались на мели.
Напомним, в середине ноября в результате паводка Венеция оказалась затоплена на 80%. Уровень воды достиг критической отметки 187 см. Затопило весь исторический центр города.
В декабре возникла угроза нового наводнения. В связи с этим венецианские гостиницы на новогоднюю ночь оказались заполнены лишь наполовину. Владельцы отелей прогнозировали ущерб в 400 млн евро.
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